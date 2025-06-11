Zelensky Duyurdu: Yeni Esir Takası Gerçekleşti

RUSYA-UKRAYNA ARASINDA ESİRLERİN TAKASI DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da sağlanan anlaşma çerçevesinde, dün gerçekleştirilen esir takasının ardından bugün bir başka takas daha yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, esir takasının bir insani eylem olduğunu belirterek, bu sürecin devam etmesinin önemine vurgu yaptı. “İstanbul’da mutabık kaldığımız gibi insanlarımızı geri getirmeye devam ediyoruz. Bugün, Rus esaretinden yaralı askerlerimizin dönüşünün ilk aşamasıdır. Hepsinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var. Bu önemli bir insani eylem. Takaslar devam etmelidir. Esaret altında bulunanların her birini bulmak ve geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardım eden herkese minnettarım,” ifadelerini kullandı.

SERBEST BIRAKILAN ASKERLERDE CİDDİ YARALANMALAR VAR

Ukrayna askeri istihbaratı, serbest bırakılan askerlerin çoğunun uzuv kaybı, enfeksiyon ve travma gibi ciddi yaralanmalar ve hastalıklarla mücadele ettiğini açıkladı. Açıklamada, güvenlik nedeniyle serbest bırakılanların tam sayısının takas süreci tamamlandıktan sonra bildirileceği belirtildi.

RUSYA’DAN İADE EDİLEN RUS ASKERLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, “Rusya ve Ukrayna arasında 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da varılan anlaşmalar uyarınca, Kiev rejimi tarafından kontrol edilen topraklardan ikinci bir grup Rus askeri iade edildi. Buna karşılık bir grup Ukrayna savaş esiri iade edildi,” ifadeleri yer aldı. İade edilen Rus askerlerinin şu anda Belarus topraklarında bulunduğu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığı bilgisi verildi. Ayrıca, tüm Rus askerlerinin tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya’ya götürüleceği aktarıldı.

25 YAŞ ALTINA YÖNELİK ESİRLERİN TAKASI

Başka bir not olarak, Rusya ve Ukrayna arasında dün, 25 yaş altındaki savaş esirleri karşılıklı olarak takas edildi.