Zelensky, Esir Takası İçin Çalışıyoruz

ESİR TAKASI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yaptığı açıklamalarla Rusya-Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleştirilen barış müzakereleri çerçevesinde ‘1000’e karşılık 1000 esir’ takasının ilerleyişi hakkında bilgi verdi. Zelensky, esir takası konusunun Türkiye’deki müzakerelerin bir sonucu olduğunu belirtti. Sürecin, Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un denetiminde devam ettiğini ifade eden Zelensky, Ukrayna Parlamentosu ve güvenlik birimlerinin bu çalışmalara dahil olduğunu ve Ruslarla yapılan görüşmeler hakkında raporlar aldıklarını aktardı.

RUSYA’DAN GELEN LİSTE İLE ÇALIŞILIYOR

Zelensky, Rusya tarafından kendilerine esir takasıyla ilgili bir liste sunulduğunu ve “Rus tarafından listede sunulan her kişinin ayrıntılarını öğreniyoruz” ifadelerini kullandı. Esirlerin evlerine döndürülmesinin, Ukrayna için en öncelikli konu olduğunu vurguladı.

KREMLİN’DEN KONTROL AÇIKLAMASI

Kremlin, Rus tarafının Ukrayna’ya ‘1000’e karşılık 1000 esir’ takası için hazırlanan kişilerin isimlerinin bulunduğu bir liste verdiğini ve Ukrayna’nın kendi listesini beklediklerini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Listemizi gerçekten teslim ettik. Ukrayna’dan henüz bir karşı liste almadık. Bekliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.