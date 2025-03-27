Zelensky, Putin’in Sağlığına Dair İddialarda Bulundu

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA SERT SÖYLEMLER DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında sert ifadeler süregeldi. İngiliz gazetesi Daily Mail’in aktardığı bilgiye göre, Vladimir Zelensky, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Paris’te gazetecilere verdiği röportajda, Putin’in sağlık durumu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

PUTİN YAKINDA ÖLECEK

Zelensky, “Putin yakında ölecek, bu bir gerçek ve son olacak.” sözleriyle durumu net bir şekilde dile getirdi. Putin’in uzun süredir sağlık sorunları yaşadığına dair çeşitli iddialar gündemde. 72 yaşındaki liderin son yıllarda şiş yüz ifadesi, seğiren bacak hareketleri ve kan çanağına dönmüş gözleriyle ilgili spekülasyonlar artmaya devam ediyor.

FİZİKSEL DURUMU DİKKAT ÇEKİYOR

2022 yılında yaşanan bir olayda, Rus liderin Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı toplantıda kambur bir şekilde oturması, masayı sıkı sıkıya kavraması ve konuşurken kelimeleri yutması dikkatleri üzerine çekmişti. Ayrıca, sürekli öksürmesi ve elleri ile ayaklarında istemsiz hareketler yaptığına dair de raporlar bulunduğu bildiriliyor.

KANSER VE PARKİNSON İDDİALARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Tüm bu işaretler göz önünde bulundurulduğunda, Putin’in kanser veya Parkinson hastalığına yakalandığına dair iddialar ortaya atıldı. Zelensky, röportajında Putin’in “Avrupa Birliği’ni içeriden vurmaya çalıştığını” da öne sürdü.