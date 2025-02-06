Zelensky: Savaşı Bitirmek İçin Putin’le Görüşmeye Hazırım

UKRAYNA’DA EBRD İLE GÖRÜŞMELER DÜZENLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Telegram üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile ülkesinde yaptığı görüşmeleri duyurdu. Zelensky, “Yardımların genişletilmesi, özel sektörde doğrudan yatırımların ve bankacılık sektöründe işbirliğinin artırılması konuları ele alındı.” şeklinde bilgi verdi.

PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM

Devlet Başkanlığı Ofisi’nde gerçekleştirilen ikili görüşmede, EBRD’nin Ukrayna’da savaş mağdurlarına yardım sağlama yolları masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında, Zelensky, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ihtimaline dair düşüncelerini şöyle ifade etti: “Elbette hem ABD hem Başkan (Donald) Trump ve AB ülkeleri, Rusya olmadan, Putin olmadan diplomasinin mümkün olmadığına inanıyor. Bu yüzden dedim ki eğer bu savaşın bizim için nasıl sonuçlanacağı konusunda anlaşabilirsek ben (Putin ile görüşmeye) hazırım.” Zelensky, “Sorun şu ki bana öyle geliyor ki Putin prensip olarak benimle savaşı bitirmek hakkında konuşmaktan korkuyor.” dedi. Aynı zamanda Trump’ın Putin’i savaşı bitirmeye zorlayabileceğini de düşündüğünü belirtti.

ABD-UKRAYNA İŞBİRLİĞİNE GÜVENİYOR

Son günlerde, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirecek bazı medyalarda “Trump’ın planı” hakkında çıkan haberlere de değinen Zelensky, “Ekiplerimizin (ABD-Ukrayna) birlikte çalışacağından eminim. Birbirinden farklı bir plan olamaz.” şeklinde görüş belirtti. Savaşı bitirmek için kendi düşüncelerini daha önce Trump ile paylaştığını hatırlatan Zelensky, ortak bir anlayış ve vizyon oluşturma gerekliliğini vurguladı. Rusya’nın hoşlanmasa bile ortak bir vizyona ihtiyaç olduğunu belirtti. “Sonra ise diplomasiye hazırız.” diye ekledi.

EBRD UKRAYNA’YA DESTEK VERMENİN DEVAMINI SAĞLAYACAK

EBRD Başkanı Renaud-Basso ise, geçen yıl ayrılan 2,4 milyar avroluk destekle birlikte, savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna’ya toplam 6,2 milyar avro yardım sağladıklarını ifade etti. Renaud-Basso, Ukrayna’nın enerji sektöründe projeler geliştirmeye ve özel sektör desteklemeye devam edeceklerini de duyurdu.