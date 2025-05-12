Zelensky, Türkiye’de Putin ile buluşacak

ZELENSKY’NİN TÜRKİYE ZİYARETİ

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin Türkiye’ye gelme durumu, savaşın üçüncü yılına girdiği bu dönemde dünya gündeminde yer buluyor. Zelensky, devam eden savaşta Rusya ile bir görüşme yapmak üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye’de buluşmaya hazır olduğunu belirtti. Peki, bu görüşmenin önemi nedir?

POTANSİYEL GÖRÜŞMEYİ DUYURDU

Zelensky, Türkiye’de Putin’i bekleyeceğini ifade ederek, savaşın sona ermesi için müzakere masasına oturmayı planladıklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılının sonunda durdurulan müzakerelerin yeniden başlatılması için öneride bulundu. “15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul’da doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Ateşkes TEKLİFİ

Zelensky, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya’ya yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için teklif sundu. “Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz” diyerek, Zelensky, 15 Mayıs’ta Türkiye’de Putin’i şahsen bekleyeceğini ve umudunun Rusların bahaneler üretmemesi olduğunu belirtti. Putin, Ukrayna’da üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini ifade ederek, İstanbul’da görüşmelerin ön koşulsuz yeniden başlatılmasını önerdi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER

Putin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki önemine dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda görüşeceğini aktardı. Daha önce İstanbul ve Antalya’da gerçekleştirilen müzakerelerde sınırlı bir ilerleme sağlansa da kalıcı bir ateşkes elde edilememişti. Bu durum, Zelensky ve Putin arasında yapılması beklenen görüşmenin önemini arttırıyor.