Zembilli 10. Bölümü Full HD İzle!

YÖRÜK KASABASINDA YAŞANAN DOKUNAKLI HİKÂYELER

Zembilli, Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan bir Yörük kasabasındaki insanların hem acı hem tatlı hikâyelerini hikâyeleştiriyor. Hem güçlü hem de sıcak bir anlatıma sahip olan Zembilli, Anadolu’nun tam kalbinde bulunan bu kasabanın ne denli derin ve dokunaklı öykülerle dolu olduğunu gözler önüne seriyor.

ADI ÜZERİNDE BİR YANGIN OLAYI

Tüm kasaba halkı el birliğiyle bir yangını söndürmeye çalışırken, Adem’in işyeri alevler içinde kalıyor. Öte yandan mafya babasının kızı Didem, sevgilisiyle kaçarken Tarık’ın cebindeki paraları da yanına alıyor. Adem, yangın gecesi Mesut’un gördüğü adamın peşine düşüyor ve bu peşinden çok büyük bir tehlike çıkıyor. Şayet İlyas, Esma’nın evlilik kararına katlanamazken, Necip ise Vahit ve Şükran’ın evlilik kararını öğrenince Vahit’in imamlık hayallerini alt üst edecek bir harekete girişiyor. Bekir ve Refik ise Kadir’in yeni evine iftar ziyareti yapıyor. Tamir işleri için harekete geçiyorlar ama beceriksizliklerinden dolayı evi su basıyor. Nuran ve Kadir ise büyük bir yanlış anlaşılmanın içine düşüyor.

ÇEKİM YERİ BELLİ OLDU

Dizi, İzmir’in Ödemiş ilçesinde çekiliyor. Zembilli dizisinin senaryo detayları hakkında henüz bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Zembilli, Toros Dağları’nın eteklerinde geçiyor ve Yörük kasabasındaki insanların ders çıkarılacak birçok hikâyesini ele alıyor.

KARAKTERLER VE HİKÂYELERİ

Zembilli’deki karakterler arasında Adem Kozlu (Emre Dinler), kasabanın cesur motor tamircisi, Murad’ın kız kardeşi Fidan’a aşık; Esma Selek (Sude Zülal Güler) ise aşkı yüzünden çıkmaza girmiş bir güzel. Fidan Harmancı (Damlasu İkizoğlu), kasabanın neşelisi olarak biliniyor. İlyas Dibekçi (Atakan Hoşgören) aşk için her şeyi göze alıyor. Kadir Doğramacı (Özgür Cem Tuğluk), müzisyenlik hayalleri kurarken kasabanın fırıncılığıyla uğraşıyor. Nuran Taşçı (Dilaray Yeşilyaprak), cesur bir karakter olarak sevdasının peşinden koşuyor. Vahit Selek (Aykut Yılmaz), kasabanın müezzini olarak biliniyor. Tarık Savran (Yalçın Hafızoğlu) ise hem veteriner hem de bir define avcısı. Gülnur Taşçı (Melis Özçimen) ise havalı bir karakter. Şükran Elmaz (Melisa Bostancıoğlu), herkesin iyiliğini isteyen mütevazi bir genç kadın. Zembilli’nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular bulunuyor.

10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zembilli dizisinin 10. bölümü ATV platformlarından izlenebilir. Bölümde Adem, nikah salonuna gider ve Fidan’a gerçekleri açıklamak zorunda kalır. Didem, babasına Tarık’la birbirlerini sevdiğini söylerken, Tarık bu yalanla başa çıkamayacağını düşünerek kaçar. Erol, Tarık’ın evine gittiğinde sürpriz bir durumla karşılaşacak. Esma, İlyas’la evlenmeyi kabul etmiş ancak bir şartı vardır. Kadir ve Nuran’ın evini düzeltmek için herkes seferber olurken Zembilli kasabasında Ramazan heyecanı başlamıştır. Geleneksel ilk iftar, kasaba meydanında yapılıyor ancak iftar sonrası Adem’i ve kasabalıyı korkunç bir olay bekliyor.