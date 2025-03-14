Zembilli 12. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ZEHBİLLİ’DE YAŞANANLAR

Mert, cesur delikanlıların ile içten güzel kadınların yaşam savaşı ve efsanevi aşklarının hikayeleri Zembilli’de ekranda olacak. Zembilli dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizi, İzmir’in Ödemiş ilçesinde çekiliyor. Adem, nikah salonuna ulaştığında Fidan’a tüm gerçeği açıklamak zorunda kalır. Didem, babasına Tarık ile arasında bir aşk olduğunu söylediğinde, Tarık bu yalanın altından kalkamayacağına inanır ve kaçar. Erol, adamlarıyla birlikte Tarık’ın evine gittiğinde onu burada sürpriz bir gelişme bekliyor.

EVLİLİK VE ŞARTLAR

Esma, İlyas ile evlenmeyi kabul etmiştir fakat bunun bir şartı vardır. İlyas’ın Adem konusundaki koşulunu öğrenen Esma öfkeli tepkilerde bulunur. Kadir ve Nuran’ın evi eksikliklerini tamamlamak adına herkes seferber olur. Zembilli kasabasındaki Ramazan heyecanı başlamıştır. Kasabalı, geleneksel ilk iftarını kasaba meydanında yapar. Ancak iftardan sonra Adem ve kasabalıları büyük bir tehlike beklemektedir. Tüm kasaba, yangını söndürmek için bir araya gelse de Adem’in dükkânı alevlerden korunamaz. Mafya babasının kızı Didem ise sevgilisiyle birlikte kaçarken Tarık’ın Erol’a vermeyi planladığı paraları yanına alır.

BÜYÜK TEHLİKE

Yangın gecesi, Adem Mesut’un gördüğü adamın peşine düşerek büyük bir tehlikeyle karşılaşır. İlyas, Esma’nın evlilik kararını kabullenemez. Necip, Vahit ve Şükran’ın evlenme kararlarını öğrendiğinde, Vahit’in imamlık hayallerini yıkacak bir hamle yapar. Bekir ve Refik, Kadir’in yeni evine iftara gittiklerinde tamir ihtiyaçlarını halletmek için çalışmaya başlarlar. Ancak, beceriksizlikleri yüzünden ev su basar. Nuran ve Kadir ise bir yanlış anlaşılma içerisinde bulurlar kendilerini.

HİKAYENİN DERİNLİĞİ

Zembilli dizisinin senaryosu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmış durumda değil. Dizi, Toros Dağları’nın eteklerindeki bir Yörük kasabasının insanlarının acı, tatlı ve sürükleyici hikayelerine odaklanıyor. Zembilli, güçlü ve içten anlatımıyla Anadolu’nun ortasındaki bir kasabanın, ne kadar derin ve dokunaklı hikayeler barındırdığını gözler önüne serecek. Zembilli’nin 12. bölüm fragmanı şu an için yayınlanmadı. Fragmanları ATV platformlarından takip edebilirsiniz.