Zengezur Koridoru İğdır’ı Canlandıracak

ZENGEZUR KORİDORU HEYECANI

Zengezur Koridoru, Asya, Kafkasya, Türkiye ve Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım ağı oluşturmak için Iğdır’da büyük bir heyecanla bekleniyor. Bölgenin sakinleri, bu koridorun açılmasıyla birlikte ekonomik ve sosyal açıdan önemli kazanımlar elde edileceğine vurgu yapıyor. Türkiye’nin stratejik önemini artıracak koridor için tarihi bir adım atıldı ve Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu hattının temeli törenle atıldı. Koridorun işlerlik kazanmasıyla birlikte taşıma sürelerinin ve maliyetlerin düşmesi, ticaret hacminin ve yatırımların artması bekleniyor. Bu demir yolu hattı, Türkiye ve Azerbaycan’ın lojistik güçlerini de pekiştirecek.

IĞDIR’IN STRATEJİK KONUMU GÜÇLENİYOR

Taşıma sürelerinin azalması ve maliyetlerin düşmesiyle birlikte Iğdır’ın ticaret merkezi olacağına inanan vatandaşlar, Zengezur Koridoru sayesinde şehrin uluslararası ticarette önemli bir noktaya ulaşacağını düşünüyor. Sivil toplum kuruluşları da projeye destek verirken, iş dünyası yatırımların artacağı konusunda hemfikir. Özellikle Iğdır’ın Aralık ilçesi ile Dilucu Sınır Kapısı’nın, Zengezur Koridoru aracılığıyla bölgenin kalbi olacağı öne sürülüyor. Ayrıca, Türkiye ile Ermenistan’ı birbirine bağlayan Alican Sınır Kapısı’nın da açılacağına dair umutlar artıyor. Yetkililer, koridorun Türkiye’nin Orta Koridor üzerindeki rolünü güçlendireceğini vurguluyor ve Iğdır’daki beklentiler her geçen gün artıyor.

YATIRIMLAR ARTIYOR, TARLA FİYATLARI YÜKSELİYOR

Iğdır’da arsa ve tarla fiyatlarının artış göstermesi dikkat çekiyor. Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, “Zengezur Koridorunun açılması başta Iğdır olmak üzere Erzurum, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan gibi illere büyük etkisi olacaktır. Zengezur Koridoru’nun geçişi Iğdır üzerinden olacağı için bu durum Türkiye’nin birçok şehrinden kalkan tır ve otobüslerin Iğdır’dan geçip, Dilucu sınır kapısından Nahçıvan’a, oradan da Azerbaycan’a ulaşmasını sağlayacak. Bu kapının açılmasıyla ekonomi gelişecek ve insanlar daha çok kazanacak” dedi. Ayrıca, Alican Sınır Kapısı’nın açılmasıyla birlikte çevredeki köylerdeki toprakların fiyatlarının iki katına çıktığı belirleniyor.

AŞİRET LİDERLERİNDEN TAM DESTEK

Zengezur Koridoru’na destek veren Iğdır’daki aşiret liderleri ve kanaat önderleri, projeye tüm güçleriyle sahip çıkıyor. Kadim Aşiretler Federasyonu Iğdır İl Başkanı Ferhat Armağan, “Burada 25 aşiret ve 150 kanaat önderi olarak Zengezur Kapısı’nın açılmasına destek veriyoruz. Zengezur’un Iğdır’a bitişik olması büyük bir fırsat. Zengezur Kapısı’nın açılması, Iğdır’a ve Türkiye’ye önemli ekonomik faydalar sağlayacak” şeklinde konuştu. Armağan, Zengezur Kapısı’nın Ortadoğu’daki İslam alemi için de büyük önem taşıdığını belirtti.

IĞDIR’IN NÜFUSU ARTACAK

Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla Iğdır’ın nüfusunun hızla artabileceğine dikkat çeken Armağan, “Iğdır’ın ticari potansiyeli artacak, bu da şehre olan ilgiyi artıracak. Iğdır belki 1 milyonluk bir nüfusa ulaşacak” dedi. Armağan, bu durumun Iğdır’ı daha da güçlendireceğini ve şehrin büyüme sürecine ciddi katkılar sağlayacağını ifade etti. Zengezur Koridoru, bölge için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.