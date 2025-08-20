Zengezur Koridoru’na Tarihi Adım Atılıyor

BARIŞIN GETİRDİĞİ FIRSATLAR

Ermenistan ve Azerbaycan arasında sağlanan barış süreci, bölgenin huzuru ve ekonomik durumu açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu barışla birlikte Zengezur Koridoru’nun kullanımına dair önemli adımlar atılmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın yapımına 22 Ağustos Cuma günü başlanacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 224 kilometre uzunluğundaki hattın Zengezur Koridoru’nun kritik bir parçası olduğunu belirtti. Uraloğlu, “Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işliyor” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin doğusundaki yük ve yolcu taşımacılığını geliştirecek bu hattın, Türkiye’nin lojistik kapasitesini artırması ve Asya’ya giden ticaret yollarında ülkenin jeostratejik güven adası olma özelliğini güçlendirmesi bekleniyor.

PROJE DETAYLARI VE KAPASİTE

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 2,4 milyar avroluk dış finansman temin edildi. Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolunu, 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu hattın yıllık 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını açıklayan Uraloğlu, projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 altgeçit, 27 üstgeçit ve 480 menfez bulunacağını belirtti.

ZENGEZUR KORİDORU’NUN STRATEJİK ÖNEMİ

Temel atılacak hattın Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak Zengezur Koridoru’nun önemli bir bileşeni olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demiryolu bağlantısı daha sağlanacak” dedi. Bu gelişmenin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun üretim potansiyelini dış pazarlara daha hızlı ulaştıracağını, ayrıca Akdeniz’in turizm potansiyelini artıracağını da sözlerine ekledi. Uraloğlu, bu hattın; Trans-Hazar ve Kuzey-Güney koridorlarını güçlendirerek Avrasya’nın tedarik ve lojistik ağlarını kuvvetlendireceğini belirtti. Zengezur Koridoru’nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin’den Londra’ya uzanan Doğu-Batı hattının daha verimli işlev görmesi bekleniyor. Orta Koridor’un demiryolu ve karayolu yük taşıma kapasitesi artırılacak.