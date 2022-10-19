Zengilan Havalimanı’nı Erdoğan ile Aliyev açacak

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı yere inşa edilen Zengilan Havalimanı’nı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev birlikte açacak.

Temeli 26 Nisan 2021’de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılan Zengilan Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 1,5 yılda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik uçuş 9 Eylül’de gerçekleştirildi.

Havalimanı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılacağı törenle hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanı’na inen ilk devlet başkanı olacak.

Saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip

Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Zengilan Havalimanı’nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek. Havalimanının peronu 8 uçak kabul edecek şekilde tasarlandı.

Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Zengilan Havalimanı’nı açacak

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un 14 Ekim’de imzaladığı kararname ile Zengilan Havalimanı’na, “uluslararası havalimanı” statüsü verilmesi ve bu konuda ilgili uluslararası kuruluşlara bilgi gönderilmesi yönünde karar aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını ZZE kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı.

Laçın’da da havalimanı inşa edilecek

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli Havalimanı da faaliyetini sürdürüyor.

Azerbaycan hükümeti, Laçın’da da havalimanı inşa etmeyi planlıyor.