Zenit, Mimovic İçin Sürpriz Karar Düşünüyor!

ZENİT YETKİLİLERİNDEN MİMOVİC AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin transfer ettikten sonra Zenit’e kiraladığı Mimovic ile ilgili olarak Rus futbol kulübünün yöneticisi açıklamalarda bulundu. Rus futbolunun efsanelerinden biri olan Arshavin, Zenit’te Spor Gelişim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor ve Mimovic’in takımda kalma ihtimaline değindi.

MİMOVİC’İN GELECEĞİ HAKKINDAKİ İFADELER

Arshavin, Mimovic’in performansını değerlendirdiği açıklamasında, “Kendini parlatırsa kalır” şeklinde yorum yaptı. Bu ifadeler, oyuncunun gelecekteki durumu ve Zenit’teki yerinin belirlenmesinde performansının oldukça kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor.