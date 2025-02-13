More
Spor

Zenit, Mimovic İçin Sürpriz Karar Düşünüyor!

zenit-mimovic-icin-surpriz-karar-dusunuyor

ZENİT YETKİLİLERİNDEN MİMOVİC AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’nin transfer ettikten sonra Zenit’e kiraladığı Mimovic ile ilgili olarak Rus futbol kulübünün yöneticisi açıklamalarda bulundu. Rus futbolunun efsanelerinden biri olan Arshavin, Zenit’te Spor Gelişim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor ve Mimovic’in takımda kalma ihtimaline değindi.

MİMOVİC’İN GELECEĞİ HAKKINDAKİ İFADELER

Arshavin, Mimovic’in performansını değerlendirdiği açıklamasında, “Kendini parlatırsa kalır” şeklinde yorum yaptı. Bu ifadeler, oyuncunun gelecekteki durumu ve Zenit’teki yerinin belirlenmesinde performansının oldukça kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ

Spor

Fethi Heper’e Veda: Eskişehirspor Efsanesi Öldü

A Milli Futbol Takımı ve Eskişehirspor'un unutulmaz ismi Fethi Heper, 81 yaşında vefat etti. Türk futboluna önemli katkılarda bulunan efsanevi oyuncu, hatıralarda yaşayacak.
Gündem

Roman Düğünü Cinayetinde 25 Yıl Hapis

Bursa'daki düğün kavgasında 3 kişinin ölümüne neden olan Çetin Çedik, 10 yıl sonra yakalandı ve 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.