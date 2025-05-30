Zenit, O.M. Geri Dönecek

FENERBAHÇE’NİN OGNJEN MIMOVIC İLE İLGİLİ GELİŞMELERİ

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Kızılyıldız’dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic’i Zenit’e kiralamıştı. Zenit, Sırp futbolcunun kiralık sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu.

ZENİT’TEN AÇIKLAMA

Zenit, Ognjen Mimovic’in kiralık sözleşmesinin sona erdiğini ve sağ bek oyuncusunun Fenerbahçe’ye döneceğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Ognjen Mimovic Zenit Saint Petersburg’dan ayrılıyor. Mavi Beyazlılar ile Fenerbahçe arasındaki kiralık sözleşmesi sona erdi ve oyuncu kulübüne geri dönecek. FC Zenit, Ognjen Mimovic’e teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar diler!” denildi.

MIMOVIC’İN PERFORMANSI

20 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Rusya Premier Lig takımında altı maça çıkarken 242 dakika sahada kaldı. Ancak Mimovic, bu maçlarda gol veya asist üretmeyi başaramadı.