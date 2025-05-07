Zerdari, Hindistan’ı Barışı Tehdit Ediyor

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI ZERDARİ’DEN HİNDİSTAN’A SERT ELEŞTİRİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Hindistan yönetiminin Güney Asya’da barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Pakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Zerdari, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve beraberindeki heyeti İslamabad’da kabul etti. Görüşmede, Hindistan’ın Pakistan’da sivilleri hedef alan askeri saldırıları üzerinde durulduğu kaydedildi.

HİNDİSTAN’IN EYLEMLERİ TEHLİKELİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Zerdari, “Yeni Delhi hükümetinin Güney Asya’daki barış ve istikrarı tehdit ettiğini” vurguladı. Bu tür “düşmanca eylemlerin” bölge için oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Zerdari, Pakistan’ın İtalya ile olan ilişkilerine büyük önem atfettiklerini ve farklı alanlarda karşılıklı fayda sağlayacak iş birliklerini geliştirmekte kararlı olduklarını ifade etti.

İTALYA BAKANI’NDAN BAŞSAĞLIĞI

Zerdari, Hindistan’ın Pakistan’a yönelik askeri saldırılarının ardından Bakan Piantedosi’nin ülkesini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Piantedosi, Hindistan’ın 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve yine Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ayrıca, mevcut durumun sona ermesi için Pakistan’ın endişelerini hem İtalyan hükümetine hem de uluslararası topluma ileteceğini bildirdi.