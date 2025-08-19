Zeren Ertaş Olayından Sonra Çalışmalar Sürüyor

ASANSÖR ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aydın’ın Efeler ilçesindeki KYK yurdunun asansörünün düşmesi sonucu yaşamını yitiren Zeren Ertaş olayının ardından, kapalı olan 32 asansörden 11’i yeşil etiket aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, güvenilir hale getirilmesi için “Öğrencilerimiz gelene kadar tüm asansörlerimiz güvenilir ve faal hale gelecek” diyerek sürecin devam ettiğini belirtti.

GÜVENLİK İÇİN İHALELER TAMAMLANDI

26 Ekim 2023 tarihinde, Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan trajik asansör kazasının ardından, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, öğrencilerin güvenli bir şekilde asansörleri kullanabilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü vurguladı. 32 asansörün kapanmasının ardından ihale süreçlerinin tamamlandığını ifade eden Yığmatepe, yapılan çalışmalar sonucunda 11 asansörün yeşil etiket aldığını duyurdu.

ÖĞRENCİLER GELENE KADAR HAZIR OLACAK

Yeşil etiket alan 11 asansörün kullanılabilir durumda olduğunu ve diğer asansörlerin de yeni eğitim öğretim dönemine kadar güvenli hale getirileceğini belirten Yığmatepe, “32 asansör kapalıydı. Bunların ihalesini yaptık. 11 tanesi etiketini aldı ve kullanılabilir durumda. Diğer asansörlerin de ihalesi yapıldı” dedi. Yığmatepe, kalan asansörler için yakın zamanda teslim işlemlerinin başlayacağını ekledi. Yurtlarda yaklaşık 16 bin öğrencinin barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Yığmatepe, öğrencilerin güvenliği için azami gayret göstereceklerini ifade etti.