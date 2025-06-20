Zeren Group, Alpet’in Hisselerini Satıyor

ALPET YENİDEN SATIŞA ÇIKIYOR

2023 yılı itibarıyla Zeren Group’un Altınbaş Holding’den aldığı Alpet, yeni bir el değiştirme sürecine girmiş durumda. Mart ayında yapılan anlaşmada Alpet’in yüzde 49’unun Mount Private Capital’e satılması konusuyla mutabakata varılmıştı. Şimdi ise Zeren Group, Alpet’in geri kalan çoğunluk hisselerinin satışı için aynı fonla tekrar masaya oturuyor.

Türkiye’YE YABANCI YATIRIMCI DENETİMİ

Türkiye’nin önde gelen akaryakıt markalarından biri olan Alpet, Zeren Group tarafından alındı. Geçtiğimiz yıl TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi almak için anlaşma sağlanmış ancak imza aşamasına gelindiğinde taraflar anlaşmazlık nedeniyle masadan kalkmış ve satış iptal olmuştu. Eğer Alpet’in satışı için Mount Private Capital ile anlaşma sağlanırsa, Türkiye’de bir başka akaryakıt devinin çoğunluk hissesi de yabancıların kontrolüne geçiyor olacak.

300 İSTASYONLU DEV YATIRIM

Alpet, 300 istasyonu ile Türkiye’deki önemli oyunculardan biri konumunda. Şayet bu satış gerçekleşirse, Zeren Group ve Mount Private Capital arasındaki anlaşma Türkiye’nin akaryakıt sektöründeki dinamiklerini etkileyecek bir gelişme olarak öne çıkacak.