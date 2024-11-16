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Zeren Spor, Fenerbahçe Medicana’yı Yendi!

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MAÇ SONUCU

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında Zeren Spor, kendi sahasında Fenerbahçe Medicana’yı 3-2’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla Zeren Spor, 9 hafta sonunda ligde toplamda 5. galibiyetini almış oldu. Öte yandan Fenerbahçe Medicana’nın ise bu mücadele sonrası 2. yenilgisini aldı.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma, TVF Ziraat Bankkart salonunda gerçekleşti. Voleybol severlerin ilgiyle takip ettiği bu zorlu mücadele, iki takım için de büyük önem taşıyordu. Zeren Spor, gösterdiği performansla ligdeki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

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