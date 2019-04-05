Zerrin Özer evleniyor

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Ünlü pop şarkıcısı Zerrin Özer, kendisinden yaşça küçük sevgilisi ile nikah masasına oturuyor.

Şarkıcı Zerrin Özer (61), kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle yakın zamanda nikah masasına oturacak. Kır düğünü yapmayı planlayan Özer, gelinlik de giyecek.

Zerrin Özer, Kanal D’de yayınlanan ‘2. Sayfa’ programına özel açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle evlilik kararı aldığını ve kır düğünü yapacaklarını belirtti.

“YAŞ FARKINA TAKILMIYORUZ”

Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Zerrin Özer, düğün detaylarını da anlattı: Kır düğünü gibi bir şey olabilir. Çok sade ve cici bir gelinlik giyebilirim. Yaş farkına takılmıyoruz; o da, ben de.

TRT