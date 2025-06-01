Zerzevan Kalesi’nde Bilim ve Sanat

ÜÇ BİN YILLIK TARİHİ MEKANDA ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Diyarbakır’da Roma İmparatorluğu döneminde “askeri yerleşim” olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde, öğrenciler piyano dinletisi sundu ve teleskopla gökyüzü gözleme etkinliği yaptı. Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeni Dilan Atabay Geçkin ile Silvan Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğretmeni Azad Kırtay öncülüğünde, Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi’nde “Yıldızlar Altında Bilim ve Sanat” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler piyano dinletisi sundu ve sonrasında teleskopla gökyüzü gözlemi yaptı. Katılımcı çocuklar ve aileler, bu tarihi mekanda piyano dinleme ve yıldızlar ile gezegenleri yakından inceleme fırsatına sahip oldu.

KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER DİYARBAKIR’DA ARTACAK

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, yaptığı açıklamada Zerzevan Kalesi’nde kültürel ve sanatsal etkinliklerin devam ettiğini dile getirdi. Çınar ve Zerzevan Kalesi’ni tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, “Bu kültürel ve sanatsal etkinlikler arttıkça Diyarbakır’ın bu tür etkinliklere ne kadar aç olduğunu kalabalıktan görüyoruz. Herkes kamp sandalyesi, halısı ve semaveriyle buraya gelerek bu güzel müzik dinletisine, kültürel ve sanatsal etkinliğe katıldı” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARIN ÖZGÜVENİNE KATKI

Müzik öğretmeni Dilan Atabay Geçkin de, tarihi mekanlarda yıldızlarla sanatı buluşturmayı amaçladıkları bu etkinlikten bahsetti. Etkinlik sayesinde çocuklar ve ailelerinin tarihi yerleri görme imkanına sahip olduğunu söyleyen Geçkin, “Bu tür mekanlar çocuklar için inanılmaz bir sahne oluyor. Kapalı mekanda sahne almaktansa tarih ile sanatı birleştirdiğimiz bir mekanda sahne almak özgüven kazandırdı. Öğrenciler çok mutlu, çok güzel dönüşler alıyoruz. Etkinliğin amacı, velileri ve öğrencileri yıldızların altında bilim ve sanatla buluşturmaktır” dedi.