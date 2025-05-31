Zerzevan Kalesi’nde Bilim ve Sanat

ETKİNLİK DETAYLARI VE ÇOCUKLARIN KATILIMI

Diyarbakır’da, Roma İmparatorluğu döneminde “askeri yerleşim” olarak bilinen 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde, öğrencilerin hazırladığı piyano dinletisi ile teleskopla gökyüzü gözlem etkinliği yapıldı. Bu etkinlik, Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeni Dilan Atabay Geçkin ve Silvan Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğretmeni Azad Kırtay öncülüğünde Çınar ilçesindeki tarihi kaledeki “Yıldızlar Altında Bilim ve Sanat” teması altında gerçekleştirildi. Etkinlikte, Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri piyano dinletisi sunduktan sonra teleskoplarla gökyüzü gözlemi yapma imkânı buldu. Katılımcı çocuklar ve aileleri, bu tarihi yerde piyano dinletisinin tadını çıkarırken, yıldız ve gezegenleri yakından inceleme fırsatı buldular.

ÇINAR KAYMAKAMI’NIN AÇIKLAMALARI

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, AA muhabirine etkinliklerin devam edeceğini belirterek, Zerzevan Kalesi’nde sürekli olarak kültürel ve sanatsal faaliyetler yapıldığını söyledi. Ayrıca, “Çınar ve Zerzevan Kalesi’ni tanıtmaya devam edeceğiz. Bu tür etkinlikler arttıkça, Diyarbakır’ın bu tür etkinliklere duyduğu ilginin ne kadar yoğun olduğunu görüyoruz. Herkes kamp sandalyesi, halısı ve semaveriyle burada toplanarak bu güzel müziği dinlemeye ve kültürel sanatsal etkinliğe katılıyor.” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİĞİN AMAÇLARI VE HEDEFLERİ

Müzik öğretmeni Dilan Atabay Geçkin, tarihi mekanlarda yıldızlarla sanatı birleştirmek amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirtti. Bu organizasyon sayesinde çocuklar ve ailelerinin tarihi alanları görme fırsatı bulduklarını ifade eden Geçkin, şu sözleri kaydetti: “Bu tür mekanlar, çocuklar için harika bir sahne oluyor. Kapalı bir alanda sahne almak yerine, tarih ile sanatı birleştiren bir mekânda sahne almak onlara özgüven kazandırdı. Öğrenciler çok mutlu, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Etkinliğin temel amacı, velileri ve öğrencileri yıldızların altında bilim ve sanatla buluşturmaktır.”