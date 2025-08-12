Haberler

Zerzevan Kalesi’nde Gözlem Etkinliği Yapıldı

GÖKYÜZÜ GÖZLEM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde “askeri yerleşim” olarak işlev gören 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’nde “Gökyüzü Gözlem Etkinliği” yapıldı. Çınar Kaymakamlığınca organize edilen etkinlik, “Perseid meteor yağmuru” çerçevesinde tarihi eser alanında gerçekleştirildi ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gece karanlığında tarihi yapılar, Perseid meteor yağmuru ve Samanyolu Galaksisi ile fevkalade bir manzara sundu. Çevre illerden gelen birçok ziyaretçi, bu doğa olayını heyecanla izledi.

ZERZEVAN KALESİ GÖKYÜZÜ GÖZLEMLERİ İÇİN İDEAL BİR NOKTA

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, Türkiye’de gökyüzü gözlemi yapmanın en elverişli yerlerinden birinin Zerzevan Kalesi olduğuna dikkat çekti. Mistik ve tarihi bir atmosferde vatandaşlarla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Erdoğan, “Restorasyon çalışmasından dolayı sınırlı bir kontenjanla bu programı düzenliyoruz. 1000’e yakın vatandaşımız kamp sandalyesini, minderini alıp gelenlerle birlikte gökyüzünü izliyoruz.” şeklinde konuştu. Kaymakam Erdoğan, bu güzel doğa olayını birlikte yaşamanın sevinci içinde olduklarını aktardı.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM

Ailesi ile birlikte etkinliğe katılan Dicle Kaya, gökyüzü gözlem etkinliğine ilk kez iştirak ettiğini belirtti. Kaya, “Bu kadar kalabalık olabileceğini tahmin etmezdim. İnsanların yoğun ilgisi var. Biraz ışık kirliliği var. Bekliyoruz, umarım görürüz.” diyerek katılımcıların genel görüşünü yansıttı.

