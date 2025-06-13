Zerzevan Kalesi’nde Konser Düzenlendi

DÜNYA MİRASINA EV SAHİPLİĞİ YAPAN ZERZEVAN KALESİ’NDE FESTİVAL DÜZENLENDİ

Diyarbakır’da bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Zerzevan Kalesi’nde, bu yıl ilki gerçekleştirilen 1’inci Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde ‘Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri’ konseri yapıldı. Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu’nun doğudaki son garnizonu olan ve Mithras Kutsal Alanı’na ev sahipliği yapan 3 bin yıllık bu tarihi mekanda gerçekleştiren etkinlik, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından organize edildi.

KATILIMCILAR ZENGİN BİR PROGRAM İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Konser programına, Kültür ve Turizmden sorumlu Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer’in yönetimindeki eserin orkestra şefliğini Aytuğ Ülgen üstlenirken; sahnede Tenor Aydın Uştuk, Soprano Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Bariton Faik Mansuroğlu ve Mezzo Soprano Nihan Çetin Aydın gibi usta solistler yer aldı. Programı sunan ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan, “Türkiye’nin en özel yerlerinden olan bir Zerzevan Kalesi’ndeyiz. 3 bin yıllık geçmişi olan alanda sanatsal etkinliğin gerçekleşmesi bizim için çok heyecan veriyor. Geldiğimiz için çok mutluyuz” sözlerini dile getirdi.

Konsere ek olarak, Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri tarafından tasarlanan ve 2014 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmalarından elde edilen eserlerin üzerindeki motiflerden ilham alarak oluşturulan özel takı koleksiyonu, defile ile sergilendi. 30 parçadan oluşan bu özel koleksiyon, dönemin Roma kıyafetleri temalı giyinen mankenler tarafından katılımcılara sunuldu.