Zeybek, Aydın’da Belediye Başkanının Geçişini Açıkladı

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın’da partisinin il başkanlığı ve ilçe belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yaptı. Zeybek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun bazı ilçe başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte AK Parti’ye geçeceğini duyurdu. Toplantıda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin de bulundu. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Zeybek, “Görünen o ki, belediye başkanımız kendisi birtakım arayışlar içerisine girmiş, Aydın’da toplumun yüzde 50,5 oyuyla seçilerek bir kez daha Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı olmayı kendi pozisyonunu korumak, yönetmekte oldukları şirketlerin çıkarları korumaya tercih etmiştir” ifadelerini kullandı.

HEDEF 6 MİLLETVEKİLİ

Zeybek, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, belli ki sadece kendisi geçmiyor, beraberinde etkilediği belediye başkanlarını ve meclis üyelerini de AK Parti’ye götürmek istiyor. 65 haftadır Türkiye’nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi de Aydın’da bugün yapılacak olan milletvekili seçiminde de AK Parti’nin fersah fersah üstünde oy alacağı ortadadır” diye konuştu. Ayrıca, “Artık hedefimiz Aydın’da 6 milletvekilidir. Son temmuz ayı anketleri de bu sonucun çıkabileceğini bize göstermektedir” şeklinde ekledi.

SİYASİ ÖMÜRLERİ KISALACAK

Zeybek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanının izlediği yola yönelik eleştirilerde bulunarak, “Bu yolla kendisini bugün için iktidarın kollarına teslim etmekle, iktidar partisine geçmekle belki hakkında açılacak soruşturmalardan imtina edeceğini düşünebilir” ifadesini kullandı. Ancak bunun Aydın’da halk tarafından kabul görmeyeceğini belirtti. “AK Parti’ye giden belediye başkanları ve meclis üyelerinin siyasi ömürleri sadece bir sonraki seçime kadar olacaktır” diyen Zeybek, geçmişte benzer durumların yaşandığını hatırlatarak, bu durumu eleştirdi.