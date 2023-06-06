Zeybekçi: Bu model Japonya ve Çin’de başarılı oldu

Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, enflasyon sorunu ortadan kalkmadan ekonominin rayına oturamayacağını duyurdu.

Gazetemize konuşan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’ye göre ‘Türkiye Ekonomi Modeli’nde bazı yeni düzenlemeler yapılabilir. “Bu modeli Japonya, Kore ve Çin de uyguladı” diyen Zeybekci “Hepsi başarılı oldu. Bizde de olacağını düşünüyorum” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek’in getirilmesinin ardından tüm gözler ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ olarak adlandırılan ve ‘düşük faiz, yüksek büyüme’ olarak detaylandırılan modelde değişiklik yapılıp yapılmayacağına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu eski Başkanvekili ve eski Ekonomi Bakanlarından Nihat Zeybekci, modelde bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Zeybekci “Gereken yapılacak” dedi. Zeybekci “Türkiye Ekonomi Modeli, Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümeden oluşuyor. Bu amaca ulaşacak olan sistemler, zaman içinde ufak tefek değişikliklere uğrayabilir.