Zeybekci: Ekonomik Rahatlama 2026’da Gelecek

YIL SONU RAKAMLARI VE BEKLENTİLER

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, yıl sonu itibarıyla hem faizlerin hem de enflasyonların yüzde 20’li rakamlara düşmesi durumunda, “tüm ülkede genel bir rahatlamayı hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı. Zeybekci, dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarla ilgili gerçek rahatlamanın 2026’dan itibaren hissedileceğini belirtti. Zeybekci, Elazığ’a yaptığı ziyarette, AK Parti İl Başkanlığı’nda Başkan Şerafettin Yıldırım’dan bilgi aldıktan sonra partinin gençlik ve kadın kollarıyla bir araya geldi.

EKONOMİDE POZİTİF GÖSTERGELER

Zeybekci, ekonomi verilerinin genel olarak olumlu yönde geliştiğini vurguladı. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin yeterli olmadığını söyledi. “Emekliye 15 bin lira değil, 50 bin lira versek bile bunun, emeklimize refah anlamında katkısı sınırlı olacaktır” dedi. Zeybekci, “Karşılığı olmadan üretimi arttırmadan emekli vatandaşlarının satın alabileceği ürünlerin miktarını artırmak sadece enflasyon demektir” şeklinde konuştu. Para dağıtımının sorunları çözmekte etkili olamayacağını belirtti.

KONUT SEFERBERLİĞİ VE ÜRETİM

Zeybekci ayrıca, “bir milyon adetlik dar ve sabit gelirli konut seferberliği” başlattıklarını açıkladı ve bunun önemine vurgu yaptı. Elazığ ve Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılan dönüşümün AK Parti tarafından gerçekleştirildiğini dile getirdi. Genel gıda enflasyonuna dair de, “Gıda üretim seferberliği başladı. İnşallah bunların sonuçlarını göreceğiz” dedi. Faiz indirimlerinin başladığını aktaran Zeybekci, düşük faiz ortamının yatırım ve üretime katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Faizlerin aşağı düştükçe, “Türkiye’de paranın yeniden üretime, ticarete ve normal hayata döndüğünü göreceğiz” açıklamasında bulundu. Enflasyon oranının da yüzde 30 seviyelerine yaklaşacağını bildirdi. Yılsonu itibariyle hem faizlerde hem de enflasyonlarda düşüş olacağını, bu durumun tüm ülkeyi olumlu etkileyeceğini söyledi. Zeybekci, iktidarda bulundukları süre zarfında söyledikleri sözlerin arkasında duracaklarını belirtti.