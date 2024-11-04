“Zeydan: Halk İradesine İpotek Koyulamaz”

GÖREVDEN ALMALAR VE KAYYIM ATAMALARI

İstanbul’da Esenyurt Belediyesi’nden sonra İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı ve yerlerine kayyım atandı. Bu durum, Türkiye’deki yerel yönetimlerdeki değişikliklerin ve kayyım atamaların devam ettiğini gösteriyor.

BELEDİYE EŞ BAŞKANINDAN TEPKİ

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kayyım kararlarına karşı tepkisini dile getirdi. Zeydan, “Çözümsüzlükten beslenen akıl bir kez daha devreye girdi ve halkın iradesi yine hiçe sayıldı. Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yönelik gerçekleştirilen kayyım gaspı yeni bir hukuksuzluğun adıdır” dedi. Zeydan, kayyım atamanın daha önce de defalarca denenmiş ancak başarısız sonuçlar doğurmuş bir yöntem olduğunu belirtti.

HALKIN İRADESİ HİÇE SAYILAMAZ

Zeydan, halk iradesinin “bu çürümüş yöntemlerle gasp edilemeyeceğini” ve “halkın iradesine ipotek konulamayacağını” ifade etti. Ayrıca, bu hukuksuzluğu kabul etmediklerini ve halkın seçtiği belediyelerin halkın olduğunu vurguladı. Zeydan, “Bu iradesizleştirme girişimine teslim olmayacağız” diyerek kararlılığını ortaya koydu.

Bu gelişmeler, Türkiye’deki siyasal atmosferdeki gerginlikleri ve yerel yönetimlerdeki değişimleri gözler önüne seriyor. Kayyım atama kararları ile birlikte, etkisinin ne ölçüde devam edeceği merak ediliyor.