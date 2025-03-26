Zeynel Abidin Okul’un Hayatı ve Kariyeri

Zeynel Abidin Okul’un Kişisel Bilgileri

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile dikkatleri üzerine çeken Zeynel Abidin Okul hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde doğuyor. İlköğretim ve ortaokul eğitimini Ortaköy’de tamamladıktan sonra Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oluyor. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği eğitimi alıyor.

Siyasi Kariyeri ve Önemli Görevleri

Siyasi kariyerine AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı ile adım atan Okul, 2014 yılında Beşiktaş Belediye Başkan adayı oluyor, fakat bu seçimde başarılı olamıyor. 2024 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AK Parti grup başkanvekilliğine getirilerek önemli bir göreve üstleniyor.