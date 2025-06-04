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Zeynep A., MARDİN’de Köpek Saldırısı Geçirdi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Mardin’in Artuklu ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki Zeynep A. yaralanıyor. Olay, öğle saatlerinde Artuklu ilçesinin Kabala Mahallesi’nde yaşanıyor.

KÜÇÜK KIZIN KURTARILMASI

Zeynep A., sokakta oyun oynarken 3 köpeğin saldırısına maruz kalıyor. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle küçük kız kurtarılıyor. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri gönderiliyor.

TEDAVİ SÜRECİ

Zeynep, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıyor. Yapılan muayenede kızın vücudunda 10 ısırık izi tespit ediliyor. Zeynep A., kuduz aşısı yapılarak tedavi sürecine alınıyor.

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