Zeynep Akagündüz Kayıp, Bilgi Verin

ÖĞRENCİDEN HABER ALINAMIYOR

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Danışmanlık Bölümü öğrencisi olan Zeynep Akagündüz, 19 Haziran 2025 sabahından beri kayıp. 2006 doğumlu ve 18 yaşında olan Zeynep, ailesinin verdiği bilgilere göre, 19 Haziran sabahı saat 07.00’de Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan Murtuna Mahallesi’ndeki evinden ayrılıyor. Aynı gün saat 16.00’ya gelindiğinde, genç kızdan hiçbir iz bulmak mümkün olmuyor.

KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Zeynep’in kaybolmasının ardından ailesi durumu yetkililere bildirerek resmi bir kayıp başvurusu yapıyor. Güvenlik birimleri, Zeynep’in bulunması için kapsamlı çalışmalarını devam ettiriyor. Yetkililer, Zeynep’i gören veya onun hakkında bilgi sahibi olan kişilerin en yakın emniyet birimi ya da ailesiyle iletişime geçmesini istiyor.

ANTALYA’DA SÜREKLİ GÖZLEMLER DEVAM EDİYOR

Olayın başından itibaren Antalya’da güvenlik birimleri, Zeynep’i bulabilmek için sürekli gözlemler gerçekleştiriyor. Aile, kaybolan kızlarının bir an önce bulunmasını umuyor.