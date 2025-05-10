Zeynep, Annesinin Desteğiyle Gelişiyor

Zeynep Ada Kaya’nın Hayata Tutunuşu

Bolu’da yaşama tutunan 11 yaşındaki Zeynep Ada Kaya, doğuştan serebral palsi hastası olarak doktorların “yaşamaz” dediği bir durumla mücadele ediyor. Ayşe ve Erkan Kaya çiftinin küçük çocuğu Zeynep Ada, erken doğum sırasında yaşadığı beyin kanaması nedeniyle halk arasında “beyin felci” olarak bilinen serebral palsi teşhisi aldı. Zeynep Ada’nın yaşama şansının düşük olduğunu söyleyen doktorlara rağmen, Bolu ve Ankara’daki hastanelerde aldığı tedaviler ve anne Kaya’nın fedakarlığı sayesinde önemli ilerlemeler kaydedildi. Zeynep, kısa cümleler kurmayı ve oturmayı öğrenirken, annesinin sağladığı özenli bakımla hayata bağlı kaldı.

Anne Ayşe Kaya’nın Fedakarlığı

Eşiyle birlikte çiçekçilik yaparak aile bütçesini yöneten Ayşe Kaya, kızının yürümesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için mücadele ediyor. Kaya, “Her şeyin başı ilgi ve sevgi” diyerek kızının yaşamını güzelleştirmeye çalıştığını ifade etti. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsa da asla pes etmediğini belirten Kaya, “Bize ‘yaşamaz’ dediler, hiç umut bağlamadılar ama öldürmeyen Rabbim öldürmüyor. Elimizden geleni yaptık, hala da yapıyoruz” diye konuştu. Zeynep’in yürüme ve denge sorunları olduğunu dile getiren Kaya, “Doğduğundan beri hep beraberiz ailece. Beraber kalkıyoruz, okul döneminde onları okula bırakıyoruz” ifadesini kullandı.

Günlük Hayatta Karşılaşılan Zorluklar

Kaya, Zeynep’in her anını mutlu geçirmesi için çaba harcadıklarını aktararak, “Çok zor, kesinlikle kolay değil. En basiti üzerini giydirmek bile en az yarım saatimizi alıyor” dedi. Ayrıca, okuldan sonra Zeynep’in yanlarında olduğunu ve bağımsız yaşaması için mücadele ettiklerini vurguladı. Zeynep, tedavilerin ve ebeveyninin özverisinin sayesinde kendi başına oturmayı ve kısa cümleler kurmayı başarabilmiş durumda. Kaya, “Bir çocuğa bile bunların eğitimi zaman ve emek gerektirirken özel çocuklarda bunun 10-20 katı zorlukta” diyerek yaşanan süreci daha iyi anlamanın önemine dikkat çekti.

Gelişim İçin Sağlanan Destekler

Zeynep’in havuzu ve at binme gibi etkinliklere olan sevgisini vurgulayan Ayşe Kaya, “Piyano kursuna da gidiyor, parmak kasları gelişsin diye. Buralara götürdüğümde bunun amacı profesyonel olması değil. Kendini kurtarsın, bunun çabasındayım” şeklinde konuştu. Ayşe Kaya, kızının her anını değerlendirerek ona en iyi şekilde destek olmaya devam ediyor.