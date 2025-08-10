Zeynep Aydın Sağ Bulundu, Kurtarıldı

ALZHEIMER HASTASI KADIN KAYBOLDU, SAĞ OLARAK BULUNDU

Giresun’un Dereli ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Aydın, gerçekleştirilen arama faaliyetleri neticesinde sağ olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, Aydın dün öğle saatlerinden sonra kayboldu ve yakınları hemen kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA HIZLA BAŞLANDI

İhbar üzerine AFAD, Polis Özel Harekat (PÖH), ATAK, AKUT ve AFAD gönüllüleri, 13 araç, 3 drone ve 71 personelle birlikte arama çalışmaları başlattı. Aydın, geceyi fındık bahçesinde geçirerek uyudu. PÖH ekipleri, yaşlı kadını sonunda sağ olarak bulmayı başardı.

BULUNDUKTAN SONRA SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yorgun düşen Zeynep Aydın, arama kurtarma ekipleri tarafından sırtında taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.