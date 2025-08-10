Haberler

Zeynep Aydın Sağ Bulundu, Kurtarıldı

ALZHEIMER HASTASI KADIN KAYBOLDU, SAĞ OLARAK BULUNDU

Giresun’un Dereli ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Zeynep Aydın, gerçekleştirilen arama faaliyetleri neticesinde sağ olarak bulundu. Edinilen bilgilere göre, Aydın dün öğle saatlerinden sonra kayboldu ve yakınları hemen kayıp ihbarında bulundu.

ARAMA ÇALIŞMALARINA HIZLA BAŞLANDI

İhbar üzerine AFAD, Polis Özel Harekat (PÖH), ATAK, AKUT ve AFAD gönüllüleri, 13 araç, 3 drone ve 71 personelle birlikte arama çalışmaları başlattı. Aydın, geceyi fındık bahçesinde geçirerek uyudu. PÖH ekipleri, yaşlı kadını sonunda sağ olarak bulmayı başardı.

BULUNDUKTAN SONRA SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yorgun düşen Zeynep Aydın, arama kurtarma ekipleri tarafından sırtında taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası Devam Ediyor

Kayseri'nin Ali Dağı'nda düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Dünya Kupası Ön Eleme, 8 ülkeden 120 sporcunun katılımıyla devam ediyor. Yarışma, 79 kilometrelik parkurda gerçekleştiriliyor.
Haberler

29. Kaledavaz Biber Festivali Başladı

Kale'deki 29. Biber Festivali'nde, en iyi biber yetiştiricilerine ödüller dağıtıldı. Katılımcılar ayrıca yöresel lezzetlerden Biber tatarını deneyimleme fırsatı buldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.