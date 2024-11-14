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“Zeynep Bastık En seksi kadın seçildi”

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ZEYNEP BASTIK SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zeynep Bastık, sosyal medya platformu X’te trend topic oldu. Ünlü sanatçının “Yaşayan en seksi Türk kadını” olarak seçildiği ifade edildi. Zeynep Bastık hakkında sosyal medyada büyük bir yorum akışı yaşandı. Hem özel hayatı hem de sahne performanslarıyla sürekli gündemde kalan Bastık, boşanmasının arından Ali Can Ayyıldız ile bir ilişkiye başlamıştı. Ancak, aradığı mutluluğu Ayyıldız’da bulamayan ünlü isim, şu anda Survivor’ın eski yarışmacılarından Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.

BASTIK’IN SAĞLIK DURUMU VE ANKET SONUCU

Geçtiğimiz haftalarda bir ameliyat geçiren Zeynep Bastık, hastane odasından yaptığı paylaşımla “Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım” demişti. Şimdi ise sosyal medyada yapılan anket çalışmasında en seksi kadın unvanını kazanarak yeniden gündeme geldi. Ancak ünlü ismin bu unvanı alması bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, “seksi mi?”, “nefes alsın yeter demişler sanırım”, “kim seçti?”, “şaka mı?”, “tek katılan o muydu?” gibi yorumlar yaparak bu durumu sorguladı.

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