Zeynep Bastık kaburgalarını kırdı

Şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz gün talihsiz bir kaza yaşadı. Evinin merdivenlerinden düşen Bastık’ın omurga kemikleri kırıldı. Yaşadığı olayı sosyal medyadan paylaşan genç isim, bir süre korse takacağını ve istirahat edeceğini belirtti.

Konserleri ve projeleriyle sık sık adından söz ettiren Zeynep Bastık, geçirdiği kaza nedeniyle sevenlerini korkuttu. Bastık, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

“CİDDİ AĞRILAR, SANCILAR ÇEKİYORUM”

Beli korseli fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Zeynep Bastık, “Selam dostlar. Ben iki gece önce merdivenlerden kayıp düşme sonucu omurga kemiklerimden iki tanesini kırmış bulunuyorum. Ameliyatlık değilim fakat bir süre korseli şekilde kemikler kaynayana kadar istirahat etmek zorundayım. Ciddi ağrılar ve harekete bağlı olarak sancılar çekiyorum ama iyi olacağım” dedi.

“BİR SÜRE KONSERLERDE GÖRÜŞEMEYECEĞİZ”

Konserlerine ara verdiğini belirten şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir süre konserlerde ve sivil hayatta görüşemeyeceğiz. En çok da bunun için üzgünüm. Lütfen nereye bastığınıza, sağınıza solunuza dikkat edin. En kısa zamanda bomba gibi dönmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Sizi seviyorum.”