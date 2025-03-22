Zeynep Bastık’tan Gözaltılara Tepki Mesajı

İSTANBUL’DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

19 Mart’ta İstanbul’un büyükşehir ve ilçe belediyelerine yönelik ‘terör’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması başlatılmış. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmış. Şu ana kadar 90 kişinin gözaltına alındığı bu olayın etkileri devam ediyor.

Zeynep Bastık’TAN TEPKİ GELDİ

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, gelişmelere kayıtsız kalmayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan bir ankette “Yaşayan en seksi Türk kadını” olarak seçilen Bastık, ODTÜ’de düzenlenen eylemlerden bir kesit paylaşarak öğrencilere yapılan müdahaleyi kınadı. İmamoğlu’na yönelik olanları “Hukuksuzluk” olarak tanımlayan Bastık, “Gençler gördükleri, yaşadıkları bir hukuksuzluğa yarın kendi başlarına da gelmemesi için ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var. Hâlâ hepimiz için” şeklinde konuştu. İşte Zeynep Bastık’ın o paylaşımı;