Zeynep Bastık tek celsede boşandı

Ünlü pop şarkıcısı Zeynep Bastık, Geçen yıl nikah masasına oturduğu Tolga Akış ile tek celsede boşandı.

Şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajeri Tolga Akış ile geçtiğimiz yaz nikah masasına oturmuştu. Çeşme’de düğün yapan çiftin boşanacakları yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift sosyal medya hesaplarından boşanacakları haberlerine ayrı ayrı cevap vermişti.

Boşanma haberleri herkesi şaşırtırken açıklamalarında birbirlerini sevdiklerini belirten ikili, dün anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini noktaladı.