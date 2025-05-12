Zeynep Beren, Uçuşta İstiklal Marşı Okudu

KEŞAN’DA UNUTULMAZ UÇUŞ

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kıyısı olan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde, paramotor pilotu ile uçuş gerçekleştiren ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Zeynep Beren (7), gökyüzünde İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtasını ezbere okudu. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Zeynep Beren, hafta sonu tatili için ailesiyle Erikli köyü sahiline geldi. Ailesinin onayı ile paramotor pilotu Yılmaz Özkaya ile beraber Saros Körfezi’nin semalarında uçtu.

İSTİKLAL MARŞI’NIN GÖKYÜZÜNDE YANKILANMASI

Yerden yaklaşık 200 metre yükseklikte gerçekleşen uçuşta Zeynep Beren, İstiklal Marşı’nın ilk 2 kıtasını ezbere okumayı başardı. Bu anlar, pilot Özkaya tarafından kamerayla kaydedildi. İkili, yaklaşık 30 dakika süren uçuşlarının ardından güvenli bir şekilde yere indi.

PİLOTUN PAYLAŞIMI VE DUYGULARI

Yılmaz Özkaya, Zeynep Beren’in yüksek milli ve manevi duygulara sahip olduğunu ifade ederek, “Uçuştan önce gökyüzünde İstiklal Marşı’nı ezbere okumak istediğini söyledi. Ben de bu isteğini kırmadım. Yaklaşık 200 metre yüksekliğe ulaştığımızda kendisi ilk 2 kıtayı ezbere okudu. O anları kaydettim, benim için unutulmaz ve keyifli bir uçuş oldu. Kendisine hayatta başarılar diliyorum” dedi. Zeynep Beren ise uçuş sırasında büyük bir keyif aldığını belirtti.