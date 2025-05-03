Zeynep Beşerler Yeni Aşka Yelken Açtı

ÜNLÜ OYUNCU YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Zeynep Beşerler, birçok karakterle izleyici karşısına çıkmış bir oyuncu olarak, 2010-2013 yılları arasında yayınlanıp efsaneleşen Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Melek Komiser rolüyle hafızalarda önemli bir yer edinmişti. Şu an ekranlardan uzak yaşam süren Beşerler, 2013 yılında evlendiği Emir İçgören ile yaşanan ihanet iddiaları sonrası yollarını ayırmıştı. Geçen zamanın ardından ünlü oyuncu, yeni bir aşka adım attı.

YENİ SEVGİLİSİ ESKİ MİLLİ BASKETBOLCU

Beşerler’in kalbini kazanan kişi, eski milli basketbolcu ve şu anda Beşiktaş Basketbol Takımı ile Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın genel menajerliğini üstlenen Nedim Yücel oldu. Çift, önceki gün Beyoğlu’nda samimi anlar yaşarken kameralar karşısına geçti. El ele yürüyen ve birbirlerine sarılarak sohbet eden Beşerler ve Yücel, ilişkilerini gizleme gereği duymadan keyifli dakikalar geçirdi.

HAYATINDAN MEMNUNLUK DUYUYOR

Kameraları fark ettiklerinde gülümseyen çift, rahat tavırlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Gazetecilerin “Nasılsınız?” sorusuna Zeynep Beşerler, “Her şey çok güzel, hiçbir sorun yok” diyerek hayatındaki mutluluğu ifade etti. Zeynep Beşerler, 2013 yılında evlendiği iş insanı Emir İçgören’den Nisan 2024’te boşanmıştı. Bu evlilikten Kerem adında bir oğlu bulunan oyuncu, ayrılığın ihanet nedeniyle gerçekleştiğini öne sürmüştü. Beşerler, eski eşinin, bikini markası sahibi tasarımcı Ayşegül Kuru ile ilişki yaşadığını ima etmişti.