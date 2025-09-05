Zeynep Değirmencioğlu, Ayşecik’e hayat verdi

YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ İSMİ

Zeynep Değirmencioğlu, Yeşilçam sinemasının en bilinen yüzlerinden biri olarak “Ayşecik” karakteriyle hafızalarda yer edindi. Henüz iki yaşındayken sinemaya adım atan Değirmencioğlu, çocukluğundan gençliğine kadar birçok projede yer alarak büyük bir başarı elde etti. 1954 doğumlu sanatçı, tam 11 yıl boyunca 15 filmden oluşan “Ayşecik” serisiyle izleyicilerin kalplerinde taht kurdu. Atıf Yılmaz’ın yönettiği ve senaryosu Hamdi Değirmencioğlu’na ait olan bu seri, o dönemde büyük bir hayran kitlesi buldu. Ancak oyunculuk kariyerinin zirve döneminin ardından aniden sahneleri terk eden Değirmencioğlu, bir daha kamera karşısına geçmedi.

KARİYERDE DÖNÜM NOKTASI

Değirmencioğlu’nun hayatının önemli bir dönüm noktası, dönemin ünlü futbolcusu Serkan Acar ile olan evliliğiyle başladı. Bu evlilik sonrası, oyunculuk kariyerini tamamen geride bırakan Değirmencioğlu, farklı bir yaşam tarzı seçti. Kendi sözleriyle, “Çocukluk ve gençlik yıllarını setlerde geçiren biri olarak, evlilik, ev hanımlığı ve aile hayatı ona çok daha cazip geldi.” diyerek yeni hayatının kendisine çok iyi geldiğini ifade etti. Bir röportajında ise, “Oyunculuğu hiç özlemedim. Çünkü uzun yıllar setteydim. 1,5 yaşından 20 yaşıma kadar bu hayatı yaşadım. Sinemayı bırakmama hiç pişman olmadım.” diyerek kariyeri konusundaki düşüncelerini paylaştı. Ayrıca günümüz sinemasının çok daha gelişmiş imkanlara sahip olduğunu da belirtti.

Şu günlerde İstanbul’da emlak sektöründe yer alan Zeynep Değirmencioğlu, hayatını huzurlu bir şekilde sürdürüyor. Ailesiyle birlikte sağlam bir yapıya sahip olan oyuncu, sinemadan uzak olmayı başardı ve evliliğinde büyük mutluluk yaşadığını dile getiriyor. Zeynep Değirmencioğlu’nun yıllar sonraki görüntüsü ise nostalji sevenlerin ilgisini çekiyor. Yeşilçam’ın ‘Ayşecik’i olarak anılan Değirmencioğlu, yaşadığı sakin yaşamı ile dikkatleri üzerinde toplamayı sürdürüyor.