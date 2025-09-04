Zeynep Değirmencioğlu Mutlu Bir Hayat Sürüyor

YEŞİLÇAM’IN UNUTULMAZ İSMİ

Yeşilçam sinemasının efsanevi isimlerinden biri olan Zeynep Değirmencioğlu, “Ayşecik” karakteriyle hafızalarda yer etmiştir. İki yaşında oyunculuk kariyerine adım atan Değirmencioğlu, çocukluk döneminden gençliğine kadar birçok filmde rol alarak büyük bir başarı öyküsü yazmıştır. 1954 doğumlu olan oyuncu, 11 yıl süren bir süreçte 15 filmden oluşan “Ayşecik” serisi ile izleyicilerin gönlünde taht kurmuştur. Atıf Yılmaz’ın yönettiği ve senaryosunu Hamdi Değirmencioğlu’nun yazdığı bu seri, büyük ilgi ile karşılanmıştır.

KARİYERİNE ANİDEN NOKTA KOYDU

Zirveye ulaştığı bu dönemden sonra Zeynep Değirmencioğlu, oyunculuk kariyerine beklenmedik bir şekilde son vermiş ve bir daha kamera karşısına geçmemiştir. Değirmencioğlu’nun hayatındaki önemli bir dönüm noktası ise dönemin tanınmış futbolcularından Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlenmesidir. Bu evlilik, oyunculuk hayatını geride bırakmasını sağlayan bir dönüm noktası olmuştur. Kendi ifadeleriyle, çocukluk ve gençlik yıllarını sinema setlerinde geçirmiş biri olarak evlilik ve aile hayatı ona çok daha cazip görünmüştür.

Bir röportajında, “Oyunculuğu hiç özlemedim. Çünkü uzun yıllar setteydim, 1,5 yaşından 20 yaşına kadar bu hayatı yaşadım. Sinemayı bırakmama hiç pişman olmadım.” diyerek kariyerine olan bakış açısını açıklamıştır. Zamanla günümüz sinemasının daha gelişmiş imkanlara sahip olduğunun da altını çizen Değirmencioğlu, son dönemlerde İstanbul’da emlak sektöründe faaliyet göstermektedir. Huzurlu ve sakin bir hayat sürdüren eski oyuncu, sağlam bir aile yapısına ve mutlu bir evliliğe sahip olduğunu belirtmektedir. Zeynep Değirmencioğlu’nun yıllar sonraki görüntüsü, nostalji tutkunlarının dikkatini çekmektedir.