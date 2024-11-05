Zeynep Demirel’in Hamilelik Pozu Gündemde!

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda ailelerini üçüncü kez genişleteceklerini duyurmuştu. Hamilelik sürecini yaşayan Zeynep Sever, sosyal medya üzerinden karnı burnunda bir poz paylaştı. 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci olan Zeynep Sever, 2010 yılında Volkan Demirel ile evlendi ve şimdi üçüncü çocuğuna hamile. Çift, bebeklerinin cinsiyetini de açıklamıştı.

BABALIK HEYECANI

Bir gala etkinliğine katılan Volkan Demirel, “Babalık her zaman heyecan verici. Allah kısmet ederse şubat – mart gibi elimize alacağız bebeğimizi.” sözleriyle duygularını paylaştı. Zeynep Demirel ise Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Evde aynen şu şekil dolaşıyorum şu an. Ben testi yaptığım andan itibaren kız olduğundan emindim ve kız olsun istiyordum ama yanlış anlaşılmasın tabii ki erkek olsaydı da üzülmezdim. Önemli olan sağlıkla dünyaya gelmesi. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz hepinize. Üç kızla ev baya şenlikli olacak orası kesin.” ifadelerini kullandı.

YENİ PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Zeynep Sever Demirel, karnının büyümüş halini gösterdiği yeni bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. Demirel, fotoğrafın altına “Dombili baykuş” notunu düştü.

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURAN ÜNLÜLER

Son dönemde hamile olduğunu duyuran ünlüler arasında Karsu, Zeynep Tuğçe Bayat, Pınar Deniz, Melisa Aslı Pamuk, Neslihan Atagül ve Tuğçe Kandemir de yer alıyor.