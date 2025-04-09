Zeynep Demirel, Üç Çocuk Annesi

Zeynep Sever Demirel’İN AİLESİ

2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, 2010 yılında milli futbolcu Volkan Demirel ile evlendi. Çiftin Yeda ve Yada adında iki kız çocuğu bulunuyor. Aile, 23 Şubat’ta üçüncü çocuklarına kavuşarak, ona Yasmin adını verdi.

Yasmin ALMAYA BAŞLADI

Demirel ailesi, 23 Şubat’ta üçüncü çocuklarını karşıladı. Şimdilerde küçük kızıyla ilgilenen Zeynep Demirel, uzun bir aradan sonra Yasmin ile paylaştığı pozu takipçileriyle buluşturdu. Üç çocuk annesi bu paylaşımında, Emel Müftüoğlu’nun “Mucize” şarkısını eklemeyi tercih etti.

TAKİPÇİLERDEN YORUM YAĞMURU

Sosyal medya kullanıcıları, Yasmin bebeğinin annesi Zeynep Demirel ile olan benzerliğine dikkat çekti. Bazı kullanıcıların yorumları ise şu şekilde oldu: “Resmen kendini doğurmuşsun, sana çok benziyor maşallah”, “Annesinin kopyası”, “Güzelliğini annesinden almış.”