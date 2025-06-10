Zeynep Ece Güneş’e 7 Madalya Verildi

9 YAŞINDAKİ ZEHRA, KAN BAĞIŞI İÇİN YAKINLARINI İKNA ETTİ

Siirt’te, yakınlarını kan bağışında bulunmaya ikna eden 9 yaşındaki Zeynep Ece Güneş’e, Türk Kızılay tarafında 7 madalya verildi. Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan Güneş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Siirt Şubesinin düzenlediği bir çalışma kapsamında gönüllü olarak Kızılay’a kan bağışçısı kazandırmak amacıyla çalıştı. Öğretmeninin desteğiyle yakınlarına “kan bağışı yapın” çağrısında bulunan Güneş, dedesi, amcası ve yengesinin de bulunduğu toplam 7 yakınını kan vermeye ikna etti. Güneş’in ikna ettiği bağışçılar, okul bahçesinde bulunan Türk Kızılay mobil tırında kan bağışında bulundular.

Zeynep Ece Güneş’İN KIZILAY HEDEFİ

Güneş ve ailesini Türk Kızılay Siirt Şubesi’ne davet eden yetkililer, Zeynep’e her kan bağışçısı için 7 madalya vererek başarılarını kutladı. Zeynep Ece Güneş, AA muhabirine verdiği demeçte, Kızılay’a destek olmanın bir sorumluluk olduğunu belirtti. Gelecekte Kızılay gönüllüsü olarak bu alanda çalışmalar yapmak istediğini söyleyen Güneş, “İleride hayat kurtarmak için Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum.” ifadesini kullandı.

KIZILAY BAŞKANI’NDAN DESTEK ÇAĞRISI

Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç da Zeynep’in kan bağışına verdiği destekten dolayı büyük bir sorumluluk örneği sergilediğini aktardı. Kent genelinde okullarda başlatılan kampanyaya öğrencilerin gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Altunç, öğretmenler ve idarecilerin, öğrencilerin ailelerine ulaşarak akrabalarını getirip kan bağışında bulunmaları için teşvikte bulunduğunu belirtti. Zeynep’in de 7 kişiyi kan bağışına ikna ederek madalya kazanmasının çok anlamlı bir başarı olduğunu ifade etti. Ayrıca, kan vermenin önemli bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak sağlığı elveren herkesi Kızılay kan merkezlerine beklediklerini söyledi.