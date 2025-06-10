Zeynep Ece Güneş, Ziyaretçileri Kan Bağışına İkna Etti

Zeynep Ece Güneş’in Örnek Davranışı

Siirt’te, Türk Kızılay tarafından 9 yaşındaki Zeynep Ece Güneş’e 7 madalya verildi. Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olan Güneş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Siirt Şubesince yürütülen projeye gönüllü olarak katıldı. Öğretmeninin desteğiyle aile bireyleri arasında “kan bağışı yapın” çağrısı yapan Güneş, dedesi, amcası ve yengesinin de olduğu toplam 7 yakınını kan vermeye ikna etti. İkna edilen bağışçılar, okul bahçesine konuşlandırılan Türk Kızılay mobil tırında kan bağışında bulundu.

Kızılay’a Destek Olmanın Önemi

Türk Kızılay Siirt Şubesinin yetkilileri, Zeynep ve ailesini davet ederek, her bağışçı için 7 madalya takdim etti. Zeynep Ece Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kızılay’a destek olmanın bir sorumluluk” olduğunu belirtti. Gelecekte Kızılay gönüllüsü olmayı istediğini ifade eden Güneş, “İleride hayat kurtarmak için Kızılay gönüllüsü olmak istiyorum.” dedi.

Zeynep’in Başarısının Değeri

Türk Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, Zeynep’in kan bağışına destek olmasının büyük bir sorumluluk örneği gösterdiğini kaydetti. Kampanyaya öğrencilerin ilgisinin yoğun olduğunu dile getiren Altunç, öğretmenlerin ve idarecilerin öğrencilerin ailelerine ulaşarak akrabalarını kan bağışına teşvik ettiğini belirtti. Zeynep’in ayrıca 7 kişiyi kan bağışına ikna etmesinin ardından 7 madalya almaya hak kazandığını vurgulayarak, “Başarısını kutluyoruz, bu çok anlamlı bir çalışma oldu.” dedi. Altunç, kan vermenin önemli bir sorumluluk olduğunu, sağlığı elveren herkesi Kızılay kan merkezlerine davet etti.