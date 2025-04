Zeynep Hanım Hakkında Bilgi Yok

ZEYNEP HANIM’IN HAYATI MERAK EDİLİYOR

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında 7-11 Nisan haftasında yer alacak Zeynep Hanım’ın yaşamı birçok izleyici tarafından ilgiyle karşılanıyor. Yarışmacı Zeynep Hanım hakkında kesin bilgilere ulaşmak için sayfamızı takip etmeniz faydalı olabilir.

YEMEKTEYİZ PROGRAMININ TARİHİ VE GELİŞİMİ

Yemekteyiz, ilk kez Ekim 2008 yılında Show TV’de yayınlanan Come Dine with Me formatına dayanan bir Türk televizyon realite dizisi olarak hayat buldu. Program, Ekim 2012’de FoZeynep’a devredilmesinin ardından 2017 yılından itibaren TV8 ekranlarında seyirciyle buluşmaya devam ediyor.