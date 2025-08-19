Haberler

Zeynep’in Cenazesi Toprağa Verildi

OTOPSİ İŞLEMLERİ SONLANDI

Mardin’in Derik ilçesinde, ailesi tarafından dere yatağına düştüğü bildirilen Zeynep Sut’un (12) otopsi işlemleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sona erdi. Olayın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobilde battaniyeye sarılı şekilde cansız bedeni buldu.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Zeynep Sut’un cenazesi, yakınlarına teslim edildikten sonra kırsal Akçay Mahallesi’ne bağlı Zıkreş mezrasında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aile ve yakınları, genç yaşta hayatını kaybeden Zeynep için büyük bir üzüntü yaşadı.

Kırşehir’de Su Yatırımları Tamamlandı

Kırşehir'de 7 milyon 290 bin lira yatırımla 5 köy için kollektör ve su terfi hattı ihaleleri gerçekleştirildi, içme suyu kalitesinin artırılması planlanıyor.
Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi; 125 gram esrar, 3 tabanca ve 5 tüfek bulundu.

