Zeynep’in Cenazesi Toprağa Verildi

OTOPSİ İŞLEMLERİ SONLANDI
Mardin’in Derik ilçesinde, ailesi tarafından dere yatağına düştüğü bildirilen Zeynep Sut’un (12) otopsi işlemleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sona erdi. Olayın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, otomobilde battaniyeye sarılı şekilde cansız bedeni buldu.
CENAZE TÖRENİ YAPILDI
Zeynep Sut’un cenazesi, yakınlarına teslim edildikten sonra kırsal Akçay Mahallesi’ne bağlı Zıkreş mezrasında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aile ve yakınları, genç yaşta hayatını kaybeden Zeynep için büyük bir üzüntü yaşadı.