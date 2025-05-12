Zeynep Nil Menekşe’nin Hedefi Altın Madalya

BRONZ MADALYA HEDEFİ ALTIN

Bu yıl Estonya’da düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Zeynep Nil Menekşe, gözünü Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanmaya dikti. Zeynep, AA muhabirine verdiği demeçte, babası İsmail Menekşe’nin eski bir milli tekvandocu olmasının etkisiyle bu spora küçük yaşlarda başladığını ve tekvandoyu çok sevdiğini belirtti.

BABASININ İZİNDEN GİDİYOR

Zeynep, babasının 11 Türkiye şampiyonluğu ve bir dünya üçüncülüğüne sahip olduğunu hatırlatarak, onun izinden gitmek için ter döktüğünü ifade etti. 2023 yılında Arnavutluk’ta düzenlenen Balkan Tekvando Şampiyonası’nda bronz madalya kazandığını dile getiren Menekşe, “Derece elde edince ilk başta çok mutlu oldum. Bazı şeyleri başarabileceğimi anladım ve sonrasında başarılarımın devamı geldi.” dedi.

Zeynep Nil, bugüne kadar 9 uluslararası şampiyonaya katıldığını ve bu şampiyonalarda bir altın, iki gümüş ve üç bronz madalya kazandığını aktardı. 2-14 Nisan tarihlerinde Estonya’da yapılan Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası’nda 68 kiloda üçüncü olduğunu paylaşan Zeynep, Samsun’da düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası’nda da yine üçüncülük elde ettiğini belirtti. Bu başarılarla birlikte bu yıl düzenlenecek Ümitler Avrupa Tekvando Şampiyonası’na katılma hakkı kazandığını, bu şampiyonada şampiyon olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

ANTRENMANLARIN ÖNEMİ

Zeynep Nil, antrenmanların önemine değinerek, “Sabah ve akşam ikişer saat olmak üzere günde dört saat antrenman yapıyorum. Yorucu geçse de ne kadar çok çalışırsak o kadar iyi sonuç alıyoruz.” ifadelerini kullandı. Antrenör Burak Çobanoğlu, Zeynep Nil Menekşe’nin hırslı ve çalışmayı seven bir sporcu olduğunu vurgulayarak, “Haftanın her günü antrenman yapıyoruz çünkü milli takım kampı öncesi hazırlık süreci önemli.” şeklinde konuştu.