Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can Nişanlandı!

Zeynep Özkaya VE OĞULCAN CAN’IN NİŞANI

Sihirli Annem dizisinde Çilek karakterini canlandıran Zeynep Özkaya, Oğulcan Can ile nişanlandı. Zeynep Özkaya ve arkadaşları heyecan dolu bu anları sosyal medya platformu Instagram’dan paylaşmayı unutmamıştı. Dizideki arkadaşı Gizem Güven de bu mutlu günde Özkaya’yı yalnız bırakmadı. Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğulcan Can’dan geçtiğimiz Ağustos ayında evlenme teklifi almıştı. Arkadaşının doğum gününü kutlamak için adalara giden Özkaya, masaya gelen “Benimle evlenir misin?” yazılı pastayı gördüğünde şaşkınlık yaşamıştı.

NİŞAN HAZIRLIKLARI VE MUTLU ANLAR

Son günlerde sosyal medya aracılığıyla nişan hazırlıklarını duyuran Zeynep Özkaya ve Oğulcan Can, nişan törenlerini gerçekleştirdi. Çift, bu mutlu anlarını Instagram hesaplarından da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Sihirli Annem dizisinde rol alan Gizem Güven, bu özel günde Zeynep Özkaya’nın yanında olarak ona destek verdi. Gizem Güven, bu anları da Instagram’dan paylaştı ve geçmişe vurgu yaparak, “Zaman geriye aksın” ifadesini kullandı. Paylaşımına eklediği notta, “Zaman gerçekten su gibi.. beraber büyümek ve her anımıza şahit olmak çok özel ve kıymetli… Gözyaşım pıt tabii… Seni çok seviyorum canımın içi,” dedi.

DİĞER ÇOCUK YILDIZLAR NERELERDE?

Şimdilerde 24 yaşında olan Jennifer Boyner, Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterine hayat veriyordu ve üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuğa devam ediyor. 31 yaşına gelmiş olan Damla Ersubaşı, şu anda Instagram’da içerik üreticiliği yapıyor. Dizide Cem karakterini oynayan Buğra Özmüldür, şu an 33 yaşında ve Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu. Son olarak, Ceren karakterini canlandıran Gizem Güven de İstanbul Beykent Üniversitesi mezunu ve sık sık Instagram hesabından paylaşım yapıyor.