Zeynep Seren Çetin, Bacağında Yanıkları Kurtardı

Zeynep Seren Çetin’in Hayatında Dönüm Noktası

Manisa’da yaşanan talihsiz bir olay, 15 yaşındaki lise öğrencisi ve voleybolcu Zeynep Seren Çetin’in hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. 28 Mart’ta Akhisar ilçesinde kuzeniyle birlikte bahçede otururken elindeki benzin bidonunun alev alması sonucu sol bacak ve kolunda yanıklar oluştu. Hastanede gördüğü ilk müdahalenin ardından Zeynep, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

7 Saat Süren Ameliyat ve İlk Uygulama

Çetin’in sol bacağında ciddi bir hasar oluştuğu için ameliyat kararı alındı. Merkezefendi Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Yanık Ünitesi’nde 2 aşamalı olarak yapılan yapay deri operasyonu, toplamda 7 saat sürdü. Bu yöntem, Manisa’da ilk kez uygulandı ve Zeynep’in sol bacağının tedavi edilmesini sağladı. 54 gün hastanede kalan genç sporcu, taburcu olduğu gün yürüyerek hastaneden ayrıldı.

Doktorların Başarısı ve Zeynep’in Mücadelesi

Yanık ünitesinde görevli Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Bilal Arıkbaşı, durumu hakkında, “İlk geldiğinde bacağı kesilmek üzereydi. Şimdi ise yanık ünitesinden yürüyerek çıkabiliyor” ifadelerini kullandı. Op. Dr. Gökçen Aksoy Hüvez, Zeynep’in, yanık derisinin zırh gibi bacağını sardığını ve acil müdahaleyle dolaşımın engellendiği durumu kurtardıklarını belirtti. Zeynep’in tedavi süreci boyunca büyük bir psikolojik mücadele verdiği de açıklamalar arasında yer aldı.

Zeynep’in Korkuları ve Umutları

Zeynep Seren Çetin, tedavi sürecini şöyle anlattı: “Bacağımın kesileceğini söylediklerinde çok korktum. Ameliyattan sonra doktorumuz bacağın kurtarıldığını söyledi. Çok zorlu bir süreçti ama sabrettim.” Zeynep, yaşadığı bu deneyimden sonra voleybol hayatına dönme için umut dolduğunu paylaşarak, doktorların kendisine “Voleybol oynayabileceksin” şeklindeki sözlerinin kendisine moral kaynağı olduğunu belirtti. Zeynep’in sağlık mücadelesinde emeği geçen sağlık çalışanlarına ise ailesi minnettar.