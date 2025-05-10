Zeynep Sever Demirel, Doğum Sonrası Kilo Verdi

Zeynep Sever Demirel’İN DOĞUM SONRASI SÜRECI

Hem zarafeti hem de sosyal medya içerikleri ile dikkat çeken Zeynep Sever Demirel, takipçileriyle etkileşime devam ediyor. Instagram’da düzenlediği soru-cevap etkinliği sırasında en çok ilgi çeken konulardan biri, doğum sonrası süreci oldu.

KİLO VERME SÜRECİ

Demirel, hamilelik dönemi boyunca yaklaşık 30 kilo aldığını belirtti. “Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 2.5 ayda 20 kiloyu verdim. Bu, önceki hamileliklerime göre en hızlı toparlandığım dönem oldu,” dedi. Vücudunda hâlâ 8 kilo fazlalığı kaldığını ifade eden Demirel, yaz aylarına kadar formunu yeniden kazanmayı hedeflediğini de dile getirdi. Kilo verme yöntemine dair bilgi veren ünlü isim, “Eve geldim. Bilgisayardan araştırma yaptım. Süt arttıran ve bebeği sağlıklı besleyecek ürünler tükettim. Bol su içtim, sebze ve protein ağırlıklı beslendim,” şeklinde konuştu.