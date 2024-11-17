“Zeynep Sever Demirel Üçüncü Çocuğu İçin Hazırlanıyor”

Zeynep Sever Demirel ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNA HAZIRLANIYOR

Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuğunu kucaklamak için gün bekliyor. Demirel’in sahilde verdiği pozlardaki fit görünümü takipçilerin dikkatini çekiyor. 35 yaşındaki Zeynep Sever Demirel, üçüncü hamileliğini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. 2010 yılında dünyaevine giren Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, üçüncü kez anne baba olma heyecanı yaşıyor.

BOŞANMA İDDİALARI YALANLANDI

İki kız çocuğu bulunan çiftin, fikrî anlaşmazlıklar sebebiyle boşanma kararı aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Zeynep Sever Demirel, bu konuyla ilgili “Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik” diyerek açıklamada bulundu.

MUTLU BERABERLİKLERİ SÜRÜYOR

2010 yılında evlenen Hatayspor’un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel’in beraberliği mutlu bir şekilde devam ediyor.

FIT HALİ DİKKAT ÇEKİYOR

Volkan Demirel, “Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. ‘İki kızın var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın’ diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir” diyerek düşüncelerini paylaştı. Demirel, son olarak Instagram’da sahildeki eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Karnı belirginleşen Zeynep Sever Demirel’in fit durumu da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.