Zeynep Söğüt Cinayeti: Sanıklar Yeniden Yargılandı

ADANA’DA KAYIP İDDİALARI VE ŞÜPHELİLER

Adana’nın Yeşiloba Mahallesi’nde, Zeynep Söğüt ile birlikte yaşayan Savaş Sanatma, 23 Aralık 2013’te emniyete başvurarak nikahsız yaşadığı Zeynep’in kendisi işteyken evi terk ettiğini ve bir daha geri dönmediğini bildirdi. Bu olay üzerine yapılan kayıp başvurusu, savcılığın 31 Aralık 2013’te verdiği kararla kovuşturmaya yer olmadığı şeklinde sonuçlandı.

ENDİŞE DOLU AÇIKLAMALAR VE İFADELER

Zeynep Söğüt’ün annesi Arbiye Ballı, 27 Aralık 2013’te Sarıçam Polis Merkezi’nde yaptığı başvuruda, iki çocuk annesi kızından haber alamadığını, bu durumun yaşamından endişe etmesine neden olduğunu ve kızının en son Savaş Sanatma ile yaşadığı için bu kişiden şüphelendiğini dile getirdi. Anne Ballı’nın şikayetinin ardından Sanatma, Zeynep ile 8-9 ay beraber yaşadığını, kaybolduğunda kayıp başvurusunda bulunduğunu ve ailesine de bilgi verdiğini ifade etti.

MEDYA VE AİLENİN ARAYIŞI

Söğüt ailesi, 21 Kasım 2018’de televizyon programlarına katılarak kızlarından haber alamadıklarını belirtti. Savaş Sanatma da telefondan programa katılarak sevgilisinden haber almadığını söyledi. Cinayet Bürosu ekipleri, Zeynep Söğüt’ün cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendirerek 2020 yılında kayıp dava dosyasını yeniden açtı.

CİNAYET İHTİMALİ VE GÖZALTILAR

Zeynep’in kaybolması ile ilgili süreçte, onlarca kişinin ifadesine başvuruldu, güvenlik kamera görüntüleri ve cep telefonu kayıtları incelendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Zeynep’i öldürdükleri iddiasıyla Savaş Sanatma, arkadaşı Ersin Yalçınkaya ve çiçekçilik yapan akrabası Nazlı Tuğlucan yakalanarak gözaltına alındı.